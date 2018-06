Niemiecka firma sprzedaje model z czasów III Rzeszy. „Krytyka całkowicie uzasadniona”

Według informacji „Rzeczpospolitej” firma Revell to producent modeli do sklejania i zabawek z siedzibą w Nadrenii Północnej-Westfalii. Przedsiębiorstwo sprzedawało model Haunebu, czyli latającego spodka, który wedle teorii spiskowych miał być skonstruowany przez niemieckich inżynierów podczas II wojny światowej.

Nieprawdziwe informacje

Zarówno Muzeum Historii Militarnej w Dreźnie jak i Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Dzieci skrytykowały Revell twierdząc, że ich produkt zafałszowuje historię. W opisie modelu pojawiły się informacje o tym, że Haunebu był „okrągłym samolotem” oraz „pierwszym obiektem na świecie zdolnym do lotu w kosmosie”. Producent napisał także, że ten obiekt mógł rozpędzić się do prędkości 6 tys. km/h, a z powodu problemów finansowych III Rzeszy nie wszedł do produkcji mimo, iż przeszedł odpowiednie testy.

Problem w tym, że taki samolot nigdy nie istniał. – W tamtym czasie zbudowanie czegoś takiego było po prostu technicznie niemożliwe – powiedział historyk z drezdeńskiego muzeum w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” cytowany przez „Rz”. Producent nie wspomniał o tym w opisie produktu, przez co według krytyków dzieci mogą pomyśleć, że ich naród podczas wojny posiadał kosmiczną technologię.

Firma przyjęła krytykę i przyznała, że taki obiekt faktycznie nie istniał. „Niestety nasz opis produktu nie wyraża tego w odpowiedni sposób i przepraszamy za to” – napisano w oświadczeniu. Rzeczniczka Revell zadeklarowała, że producent dystansuje się od gloryfikacji okresu nazistowskiego. Firma ma teraz przeprowadzić wewnętrzne śledztwo, które wyjaśni, jak doszło do tego, że taki model został dopuszczony do produkcji. Haunebu ma zostać wycofany ze sprzedaży, a na taśmę produkcyjną nie trafią już projekty tego typu.

