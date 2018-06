Zwrot ws. śmierci rapera XXXTentacion. Policja zatrzymała podejrzanego

Biuro szeryfa z hrabstwa Broward na Florydzie potwierdziło, że w środę 20 czerwca zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o morderstwo pierwszego stopnia i inne przewinienia, m.in. kradzież samochodu i prowadzenie auta bez prawa jazdy. Aresztowanie ma związek ze śmiercią 20-letniego rapera XXXTentacion, który 18 czerwca został zastrzelony przed sklepem z motocyklami na Florydzie.

Śmierć rapera XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko rapera, zginął w poniedziałek 18 czerwca po południu. Biuro szeryfa z Broward poinformowało w oświadczeniu, że do strzelaniny doszło krótko przed godziną 16. Onfroy znajdował się przed salonem z motocyklami, gdy do jego samochodu podbiegło dwóch mężczyzn i otworzyło ogień. „Obydwaj podejrzani uciekli SUVem w ciemnym kolorze. Śledczy twierdzą, że możliwy jest motyw rabunkowy” – poinformowano w komunikacie. Ostatni album XXXTentacion zatytułowany „?”, na którym znalazły się hity takie jak Sad! i Changes zawędrował na 1 miejsce list sprzedaży w USA w minionym roku.

