Spadła autem z klifu, ale przeżyła. Znaleziono ją po tygodniu

Jak podaje „The Guardian”, 23-letnia Angela Hernandez z Portland ostatni raz była widziana 6 lipca. Wizerunek kobiety został uwieczniony na monitoringu jednej ze stacji benzynowych. Po tym rodzina straciła z nią kontakt, a służby nie mogły znaleźć samochodu 23-latki.

Woda z przewodu chłodnicy

Na auto kobiety w piątek 13 lipca natknęli się turyści przebywający na kempingu w regionie Big Sur w Kalifornii. Samochód leżał u podnóża 60-metrowego klifu. W jego środku siedziała Hernandez. 23-latka była przytomna, samodzielnie oddychała i miała jedynie uraz ramienia. Była też w stanie samodzielnie wydostać się z auta, ale nie mogła wspiąć się po klifie z powrotem na główną drogę. Nie wiadomo jednak, czy miała ze sobą jakieś zapasy żywności. Mediom przekazano, że kobieta przez niemal tydzień piła wodę, którą odprowadzała przewodem chłodnicy z pobliskiego strumienia.