Wielką Brytanię ogarnie gorączka złota? Znaleziono rekordowy samorodek

Wart około 50 tys. funtów, ważący 85,7 grama (3,02 uncji) samorodek został zauważony przez amatorskiego poszukiwacza złota podczas rutynowego przeczesywania dna jednej z rzek w Szkocji. – Kiedy płynąłem wzdłuż szczeliny w dnie rzeki, znalazłem w niej samorodek o zawartości około 2g złota. Szczelina doprowadziła mnie do zagłębienia, w którym znalazłem następny, dużo większy kawałek kruszcu. Zawołałem swojego przyjaciela. Zakładaliśmy, że kamień waży około 5-7 gramów. Dopiero gdy go wydobyliśmy, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak duży jest – tak o swoim znalezisku opowiadał 40-latek.

Samorodek trafił do bezpiecznej skrytki depozytowej. Zgodnie z prawem, znalezione na terenie Wielkiej Brytanii złoto i srebro należy do korony. Nie wiadomo, czy mężczyzna miał pozwolenie na wydobycie go.

Do tej pory największym znalezionym na Wyspach Brytyjskich samorodkiem był odkryty w Kornwalii w 1808 roku kawałek złota ważący 59 gramów. W tym roku wydano także pozwolenie na otwarcie pierwszej komercyjnej kopalni złota na terenie Szkocji. Firma ScotGold liczy na wydobycie złota o wadze 5,7 tony.