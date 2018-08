Porzucone domy, szpitale i samoloty. Zdjęcia niczym z filmów

Ell Costi samą siebie nazywa „uzależnioną od porzuconych miejsc”. Kobieta podróżuje m.in. po Japonii i Włoszech, gdzie poszukuje lokalizacji, o których ludzie już dawno zapomnieli. Następnie uwiecznia je na zdjęciach i w ten sposób pokazuje odbiorcom na całym świecie. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 30 tys. osób.

Zapach i cisza

Artystka uwiecznia m.in. porzucone i zniszczone wnętrza domów, pensjonatów czy szpitali. Ostatnio w serwisie boredpanda.com pochwaliła się zdjęciami wykonanymi w środku starego samolotu. Odwiedza także miejsca o charakterze religijnym. Costi, która mieszka we Florencji, kilka lat temu stała się bohaterką lokalnej prasy za sprawą artykułu o porzuconej willi rodem z XIV wieku. – Ta lokalizacja brzmiała jak dobre miejsce do robienia zdjęć, więc postanowiłam pojechać tam i to sprawdzić. Pierwszą rzeczą, którą zapamiętałam, był zapach wilgotnego drewna i przejmująca cisza – powiedziała artystka w rozmowie z atlasobscura.com.

Cisza porzuconych miejsc najwyraźniej ta spodobała się Costi, że ta zapragnęła pracować w lokalizacjach, które już od dawna są niezamieszkałe. Efekty swoich prac publikuje w mediach społecznościowych. Część zdjęć można kupić za pośrednictwem jej strony internetowej.

