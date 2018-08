Facebook prosił banki o dane internautów. Po co mu takie informacje?

Według Facebooka informacje pozyskane od banków miały posłużyć do lepszego dopasowania nowych usług do potrzeb użytkowników platformy. W zamian za dostęp do danych, Facebook miał oferować spersonalizowane oferty banków użytkownikom aplikacji Messenger. Według „WSJ” , w rozmowach miały uczestniczyć takie banki, jak JPMorgan Chase, Wells Fargo i U.S. Bancorp.

Facebook pracuje nad zwiększeniem zaangażowania swoich użytkowników, aby więcej czasu spędzali w witrynach i aplikacjach powiązanych z serwisem Marka Zuckerberga. W związku ze zmniejszonym zaangażowaniem oraz mniejszym niż prognozowanym wzrostem liczby użytkowników, wartość giganta społecznościowego na Wall Street spadła o ponad 120 mld dolarów na początku lipca.

Facebook ma pracować nad rozwojem platformy płatności wewnątrz aplikacji Messenger. Pomysł jest podobny do rozwiązania chińskiego serwisu społecznościowego WeChat. Użytkownicy chińskiej platformy mogą za pośrednictwem aplikacji płacić m.in. w sklepach, kinach, taksówkach, a nawet opłacać rachunki.

Platforma do płatności Facebooka – Messenger Pay – jest już testowana m.in. w USA i Wielkiej Brytanii. To kolejne kontrowersje wokół firmy Marka Zuckerberga w ostatnich latach. Facebook był krytykowany m.in. za wyciek danych kilkudziesięciu milionów użytkowników do firmy Cambridge Analytica, ingerencję w wybory prezydenckie w USA oraz falę tzw. „fake newsów”.

