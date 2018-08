Astronauta NASA twierdzi, że widział kosmitę. „Był przezroczysty i przekrzywiony”

Jak podaje „International Business Times”, Leland Melvin spędził ponad 24 dni w kosmosie pracując jako inżynier na pokładzie promu kosmicznego Atlantis. 54-latek opuścił NASA w 2014 roku. Wcześniej był m.in. zastępcą administratora agencji kierującym Biurem Edukacji.

Co na to NASA?

Kilka dni temu Amerykanin przeprowadzał na Twitterze transmisję na żywo, podczas której odpowiadał na pytania internautów. Jeden z użytkowników zapytał o to, czy Melvin kiedykolwiek widział jakieś istoty obce podczas pobytu w przestrzeni kosmicznej. Odpowiedź była zaskakująca.

Astronauta stwierdził, że raz dosłownie wystraszył się po ujrzeniu obcej organicznej istoty w zatoce ładowni promu kosmicznego Atlantis. Wyjaśnił, że wówczas towarzyszył mu inny uczestnik misji, Randy Bresnik. Według 54-latka dziwna, podobna do kosmity istota była „przezroczysta i przekrzywiona”. – Nie widziałem UFO w przestrzeni lub na Ziemi, ale wydawało mi się, że widziałem coś organicznego, przypominającego kosmitę, wyłaniającego się z zatoki ładowni – dodał astronauta.

Melvin poinformował o swojej obserwacji NASA. Agencja kosmiczna odrzuciła jego rewelacje twierdząc, że astronauta widział fragment lodu odrywający się od statku, który doprowadził do takiego skojarzenia w umyśle Melvina. Zdaniem NASA to, co widział Amerykanin było jedynie złudzeniem optycznym.