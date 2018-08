80 proc. obywateli Unii nie chce zmieniać czasu. Co na to KE?

Informację o 80 procentach obywateli, którzy nie chcą zmieniać czasu opublikowała niemiecka gazeta „Westfalenpost”. Jak zaznacza POLITICO, Komisja Europejska jeszcze w tym tygodniu odbędzie seminarium ws. przeprowadzonej ankiety i ogłosi wyniki. Na razie wiadomo jedynie, że w badaniu wzięło udział około 4,6 miliona obywateli Unii Europejskiej, co można uznać za rekord.

POLITICO zaznacza, że wyniki przeprowadzonych konsultacji nie będą wiążące. Zdecydowano się na nie po tym, jak w lutym Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia szczegółowej oceny ustaleń dotyczących czasu letniego.

KE nie narzuci zmiany czasu

Chodzi o przestawianie zegarków do przodu o godzinę między marcem a październikiem. Regulacja obowiązuje od lat 70. ubiegłego wieku i dotyczy wszystkich krajów UE. POLITICO informuje, że KE chce pilnie zająć się tą sprawą i prześle ją do konsultacji w Parlamencie Europejskim. Nie ma też zamiaru narzucić rezygnacji ze zmiany czasu, bo jest to „wyłączna kompetencja państw członkowskich”.

