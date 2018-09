ONZ: 821 mln ludzi na świecie cierpi głód. Ta liczba wciąż wzrasta

W raporcie zatytułowanym „The State of Food Security and Nutrition in the World” czytamy, że 151 milionów osób w wieku poniżej pięciu lat – czyli 22 procent całkowitej populacji – ma zahamowany wzrost przez niedostateczne odżywianie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że wzrost liczby osób cierpiących głód wynika głównie ze zmiany klimatu i wzywają do podjęcia pilnych, globalnych działań. Dowiadujemy się ponadto, że z powodu trudnego dostępu do odpowiedniej żywności rośnie liczba otyłych osób. Obecnie otyła jest jedna na osiem osób dorosłych, czyli ponad 627 milionów ludzi na całym świecie.

Autorzy zwracają uwagę na to, że zjawiska klimatyczne takie jak powodzie, upały, burze i susze, podwoiły się od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. „Raport przesyła jasny sygnał, że zmiana klimatu i narażenie na bardziej złożone, częste i intensywne ekstremum klimatyczne, grożą odwróceniem wszystkiego tego, co do tej pory udało się zrobić, by zapobiegać kwestii głodu i niedożywienia na świecie” – czytamy.

Głód jest znacznie większy w krajach, w których systemy rolnicze są uzależnione od opadów deszczu i temperatury, a wiele osób opiera swoje zarobki tylko na rolnictwie. „Zmienność i skrajność klimatu – oprócz konfliktów i przemocy – są kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost globalnego głodu i jedną z głównych przyczyn poważnych kryzysów żywnościowych” – czytamy.

