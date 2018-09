Watykan. Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów z Polski

Jak podaje „Il Messaggero” , do wypadku doszło około godziny 20:30 przy Via della Conciliazione. Kierujący renault clio 35-letni mieszkaniec Rzymu wjechał w grupę pielgrzymów z Polski. Dziennik w swojej relacji podkreśla, że początkowo wszystkie służby zostały postawione na nogi, ale już po kilku minutach miało się okazać, że chodziło o nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna tłumaczył, że stracił panowanie nad samochodem, który wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni.

Według ustaleń dziennika, Polacy zmierzali z Placu św. Piotra w kierunku Castel Santangelo, znajdowali się na chodniku. Ranny został mężczyzna w dwójką dzieci i matka z jednym dzieckiem. Najmłodsza osoba poszkodowana w wypadku to 4-letnie dziecko, które po uderzeniu wypadło z wózka. Wszyscy ranni trafili do szpitali, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca został wstępnie przebadany na obecność alkoholu we krwi, test wykazał, że był trzeźwy. Policja twierdzi, że 35-latek jechał z niewielką prędkością.

