Lekkomyślne zachowanie mężczyzny. Kołysał dzieckiem na krawędzi klifu

Zdjęcia, które opublikował m.in. „The Sun”, dostarczył Iam Wilmott. Mężczyzna był niedawno świadkiem wstrząsającej sceny. Podczas wizyty w Dawlish Warren leżącym na wschodzie kraju znalazł się w pobliżu 30-metrowego klifu. Na jego szczycie zauważył dwie dorosłe osoby: kobietę i mężczyznę, oraz kilkuletniego chłopca. W pewnym momencie mężczyzna podniósł syna i zaczął nim kołysać. Dziecko było najwyraźniej przerażone, ponieważ próbowało wyrwać się z objęć ojca.

Częste obsuwiska

Zachowanie dorosłego było nieodpowiedzialne. Coś, co potraktował jako formę zabawy i żartu, mogło tragicznie zakończyć się zarówno dla niego, jak i dla dziecka. Czerwone klify zbudowane z piaskowca wzdłuż odcinka wybrzeża między Dawlish Warren a Sidmouth są podatne na erozję. Często dochodzi tam do obsuwisk ziemi i klifów. – Kiedy mężczyzna zaczął kołysać małym dzieckiem przy krawędzi, po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co widzę – powiedział Wilmott w rozmowie z mediami. – Wyglądało to jak szalenie niebezpieczna rzecz i wydawało się lekkomyślne – dodał.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Brutalna walka o dziecko. „Uderzył mnie w twarz”