Donald Tusk spotkał się z Bono z U2. Zobacz najlepsze MEMY

Dyskusję z angażującym się społecznie muzykiem Donald Tusk podsumował w krótkim wpisie na Twitterze. Przekazał, że dotyczyła tego, jak pomagać ludziom. Nie tylko w Europie. Najprawdopodobniej miał na myśli Afrykę, której problemy Bono nagłaśnia od lat, i o której mówił w środę 10 października w europarlamencie. – Ludzie obawiają się niekontrolowanej migracji z południa. Rozumiem to. Jednak ja jestem zafascynowany tym, co dzieje się na sąsiednim kontynencie. Widzę ogromne możliwości. (...) 2 mld ludzi w Afryce podczas gdy my stajemy się starsi i siwi, oni są młodsi i bardziej energiczni. Podczas gdy Ameryka jest na wakacjach jeśli chodzi o kwestie wielkich idei, powinniśmy siąść do stołu z naszymi afrykańskimi parterami i podbić świat – przekonywał wokalista.

Donald Tusk zwrócił też uwagę muzyka na sprawy Polski. Podarował mu znany w naszym kraju plakat z napisem „Konstytucja” oraz książkę Normana Daviesa o historii Polski pt. „Boże Igrzysko” (angielski tytuł – „God's Playground”). Pozował również do fotografom, trzymając artystę za rękę.

Czytaj także:

Bono spotkał się z przywódcami UE. Chce ocieplać wizerunek Unii