Specjalna suknia ślubna księżniczki. Eugenia pokazała bliznę na plecach

Ślub księżniczki Eugenii z Jackiem Brooksbankiem to najważniejsze wydarzenie jesieni dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Panna młoda miała na sobie suknię autorstwa duetu Peter Pilotto&Christopher De Vos, którzy prowadzą swoją pracownię w Londynie od 2007 r. Księżniczka zrezygnowała z welonu, choć jest to element tradycji rodziny królewskiej, ale za to na głowę włożyła tiarę Grenadier, która należała do matki królowej Elżbiety II. Wybrana przez nią suknia została wykonana z grubego białego materiału w delikatny kwiatowy wzór. Miała długi rękaw, i imponujący tren. Media zwróciły uwagę na odkryte ramiona i dekolt w kształcie litery „V”, zarówno z przodu, jak i z tyłu, który odsłonił blizny na ciele Eugenii.

Księżniczka podkreśliła, że był to celowy zabieg. Panna młoda tłumaczyła, że blizna na jej kręgosłupie to ślad po operacji skoliozy, którą przeszła w wieku 12 lat. – Jest to piękny sposób na uczczenie ludzi, którzy się mną opiekowali i sposób na wstawienie się za młodymi ludźmi, którzy też mają podobne problemy zdrowotne, dlatego nie chce niczego ukrywać – tłumaczyła. Aby dodatkowo podziękować lekarzom za opiekę, Eugenia zaprosiła na swój ślub Jana Lehovsky'ego - chirurga, który przeprowadził operację zmieniającą jej życie na lepsze.

Zaręczyny w grudniu

Księżniczka Eugenia oraz jej wybranek 31-letni Jack Brooksbank zaręczyli się w grudniu 2017 roku w Nikaragui. Para jest ze sobą od sześciu lat. Narzeczeni poznali się podczas pobytu na nartach w szwajcarskim Verbier. Przez wiele miesięcy para tworzyła związek na odległość, ponieważ Eugenia pracowała na Manhattanie. Córka księcia Yorku Andrzeja oraz księżnej Sarah Feguson mieszka w pałacu Kensington i jest sąsiadką Williama i Kate. Jack Brooksbank od wielu lat jest menadżerem ekskluzywnego klubu nocnego Mahiki i marzy o stworzeniu własnej sieci lokali.