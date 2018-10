W Rzymie zapadły się ruchome schody. Co najmniej 20 osób rannych

Prawie wszyscy ranni to rosyjscy kibice, którzy przybyli do Rzymu na mecz drużyny CSKA Moskwa z klubem AS Roma w ramach Ligii Mistrzów. Media donoszą, że tuż przed awarią schodów, około 80 kibiców skakało na nich, ciesząc się z widowiska. Wypadek spowodował panikę na stacji. Pasażerowie, którzy byli tam obecni myśleli, że doszło do ataku terrorystycznego.

W internecie pojawiło się nagranie z momentu zdarzenia. Ostrzegamy, film est drastyczny.

W wyniku awarii schodów i ich zawalenia się rannych zostało 20 osób, w tym około pięć osób jest w stanie krytycznym. Wiadomo, że podczas wypadku stopa jednego mężczyzny została częściowo amputowana. Wiele osób zostało uwięzionych pomiędzy metalowymi stopniami schodów, ponieważ awaria wywołała jej znaczne przyspieszenie.

Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Stacja została zamknięta. Pociągi kursują bez zatrzymywania się.

