Afera Zondacrypto. Sąd zdecydował o losie Romana Ż.

Roman Ż., wieloletni współpracownik zaginionego założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka, trafił do tymczasowego aresztu. Decyzję podjął Sąd Rejonowy Katowice-Wschód po rozpoznaniu wniosku skierowanego przez prokuraturę. „Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż”. – poinformował w serwisie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu.

Roman Ż. z dwoma zarzutami

Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być popełnianie oszustw komputerowych. Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia środków powierzonych przez klientów giełdy. Według śledczych użytkownikom platformy wyrządzono szkodę w wysokości co najmniej 7,8 mln zł.

Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Wcześniej Żurek oceniał, że długość przesłuchania może świadczyć o gotowości zatrzymanego do współpracy z prokuraturą. Nie ujawniono jednak, czego dotyczyły przekazane informacje.

Prokuratura uzasadniła wniosek o trzymiesięczny areszt wysokim prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanych czynów, grożącą podejrzanemu surową karą oraz obawami matactwa i ucieczki.

Miał wykupiony bilet do Chin

Roman Ż. został zatrzymany po uzyskaniu przez służby informacji, że może opuścić Polskę. Mężczyzna miał wykupiony bilet do Chin. Jego obrońca przekonywał jednak, że planowana podróż miała charakter biznesowy, a jego klient posiadał również bilet powrotny z Pekinu na 13 września.

Podczas przeszukań miejsca zatrzymania oraz zameldowania Romana Ż. funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

Postępowanie dotyczące giełdy zostało połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Założyciela BitBay po raz ostatni widziano w marcu 2022 roku w Czeladzi. Okoliczności jego zaginięcia nadal nie zostały wyjaśnione.

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