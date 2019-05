Zmiana w tekście modlitwy „Ojcze nasz”? Papież Franciszek wyjaśnił, dlaczego

Papież Franciszek podkreślał, jak ważna jest zmiana słów modlitwy „Ojcze nasz” , a konkretnie fragmentu: „nie wódź nas na pokuszenie” . Przypomniał krótko trwającą dyskusję i zaproponował zmianę tego zdania na: „nie opuszczaj nas w pokusie” .

Papież mówił, że są trudności z przekładem oryginalnego greckiego wyrażenia. Stwierdził, że wszystkie współczesne tłumaczenia są „nieco kulawe” . Według papieża, bez względu na to, jak rozumie się tekst, wykluczyć należy to, aby to Bóg był „protagonistą pokus stających na drodze człowieka” . – To tak, jakby Bóg czaił się, by zastawić na swoje dzieci pułapki i sidła. Taka interpretacja sprzeczna jest przede wszystkim z samym tekstem i daleka od obrazu Boga, jaki objawił nam Jezus – tłumaczył. – Ojciec nie zastawia pułapek na swoje dzieci. Chrześcijanie nie mają do czynienia z Bogiem zazdrosnym, konkurującym z człowiekiem albo bawiącym się nim, by poddać go próbie. To są obrazy wielu bożków pogańskich – wyjaśniał. Przypomniał również słowa z Listu św. Jakuba: „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi” .

Zwracając się do zgromadzonych na Placu św. Piotra wiernych, papież na zakończenie poprosił patrona pracowników św. Józefa o wstawiennictwo za tych, którzy stracili pracę lub nie mogą jej znaleźć.

