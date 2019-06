Mężczyzna zabił swojego wnuka. Strzelił do dziecka z wiatrówki

Albert Grannon mieszkał w East Yorkshire. Mężczyzna przyznał się do zabicia swojego 6-letniego wnuka. Chłopiec został zastrzelony przez swojego dziadka z wiatrówki. Do zdarzenia doszło 26 lipca 2018 roku. Jak podaje CNN, mężczyzna nie miał pozwolenia na broń.

– To był tragiczny incydent. Zginął w nim 6-letni chłopiec, który miał całe życie przed sobą – powiedziała Rebecca Dickinson, która brała udział w śledztwie. – Tym bardziej tragiczne jest to, że sprawcą tego przestępstwa jest członek rodziny chłopca – dodała. Dickinson stwierdziła, że dobrze, że Grannon przyznał się do winy i „stanął w obliczu swoich działań”.

Rodzina chłopca wydała oświadczenie w sprawie. 6-latka opisano jako „pełnego energii”. Chłopiec miał siostrę bliźniaczkę. Podobno byli nierozłączni. – Mogę sobie tylko wyobrazić, jak będzie się czuła, kiedy będzie dorastała. Z pewnością będzie towarzyszyła jej myśl, że mogła dzielić każdą chwilę ze swoim bratem – stwierdziła Dickinson.