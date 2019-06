12-latka zaatakowana przez groźną infekcję. Przerażające zdjęcia

12-letnia dziewczynka spędzała wyczekiwany urlop z rodziną na Florydzie. Pogoda początkowo nie dopisywała. Jednak po kilku burzowych dniach, wyszło słońce. Wówczas rodzina Brownów postanowiła skorzystać z uroków plaży. Władze ostrzegały, że wejście do wody, m.in. ze względu na niespokojną pogodę, wciąż jest niebezpieczne. Poinformowano, że śmiałkowie mogą zanurzać się jedynie do kolan. Rodzina Brownów zastosowała się do tych zaleceń. Niestety, wkrótce okazało się, że to był duży błąd.

Matka w rozmowie z CBS News powiedziała, że następnego dnia jej córka Kylie czuła ból w prawej łydce. Był na tyle silny, że dziewczynka miała problem z poruszaniem się. – Musiałam ją nosić – stwierdziła kobieta. Gdy rodzina Brownów wróciła do Indianapolis, dziewczynka, która wciąż narzekała na swój stan zdrowia, trafiła do szpitala. Lekarze po przebadaniu Kylie stwierdzili, że infekcja, która zaatakowała jej organizm „rozprzestrzenia się bardzo szybko”. Wdrożyli odpowiednie leczenie.

Dziewczynka obecnie przebywa w domu, ale w przyszłości będzie musiała przejść co najmniej kilka operacji i różnych zabiegów, aby ponownie stanąć na nogi.

Czytaj także:

Podejrzany o morderstwo poderżnął sobie gardło w sądzie. „Przeklinam was wszystkich”