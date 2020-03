Rumuński rząd zostanie objęty kwarantanną. Jeden z polityków zarażony koronawirusem

Senator Partii Narodowo-Liberalnej Virgil Chitac jest zarażony koronawirusem – przekazał rumuński portal g4media.ro. Po ogłoszeniu tej informacji premier Ludovic Orban przekazał, że wszyscy członkowie ugrupowania zostaną objęci kwarantanną domową. Podobne środki ostrożności zostaną podjęte w stosunku do ministrów, a członkowie rządu będą przebadani pod kątem koronawirusa. Sam Orban zamierza z kolei odizolować się w oficjalnej rezydencji szefa rządu i stamtąd kierować pracami podległych mu ministrów.

Premier Rumunii zaapelował także o to, by ministrowie nie kontaktowali się już bezpośrednio ze swoimi współpracownikami, a wszelki przepływ informacji powinien odbywać się teraz wyłącznie drogą elektroniczną i telefoniczną. Co ciekawe, Orban wygłosił swoje oświadczenie na konferencji prasowej. Dopytywany przez dziennikarzy, czy nie boi się, że sam jest już zarażony i może zainfekować innych stwierdził, że siedzi w odpowiednio bezpiecznej odległości od przedstawicieli mediów.

Na terenie Rumunii odnotowano już 70 przypadków koronawirusa, w tym 11 w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyleczonych zostało siedmiu pacjentów, a pozostali wciąż przebywają w szpitalach. Stan jednej ze zdiagnozowanych osób określono jako bardzo ciężki.

