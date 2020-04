Nieustraszona Edna – pies, który skradł serca internautów. Czym zasłużył na przydomek?

Edna to pies, który uczęszcza na zajęcia w ramach „opieki dziennej”. Suczka zawsze działa według określonego schematu. Najpierw rozładowuje nadmiar energii, biegając i zwiedzając wszelkie kąty budynku. Następnie socjalizuje się, bawiąc z innymi czworonogami.

Jednak jak się okazuje, te aktywności są na tyle wyczerpujące, że po paru godzinach zwierzak potrzebuje się zregenerować i zaczyna rozglądać się za odpowiednim miejscem na drzemkę. Miejsce to nie może być przypadkowe. Edna szuka takiego, w którym byłoby jej ciepło i bardzo wygodnie. Co więc wybiera? Kładzie się na innych psach, które traktuje jako… wygodną poduszkę. Nie zważa na to, że niektóre czworonogi są kilka razy od niej większe.

„Czy wasze szczeniaki szukają puszystych psów, z którymi będą się tulić?” – pytała rozbawiona Brianna Gottfried. Zdjęcia psa zostały opublikowane na Instagramie, a internauci wyrażają swoje zachwyty w komentarzach. „To najsłodszy obrazek, jaki widziałam od dawna”, „Co tu dużo mówić. Wspaniałe”, „Ale historia” – czytamy. „Ten pies jest nieustraszony”, „Robi to, co chce i to mi się podoba” – dodawali kolejni.

Czytaj także:

