Kim Dzong Un w stanie krytycznym po operacji? Amerykański wywiad bada doniesienia

Spekulacje o możliwych problemach zdrowotnych dyktatora Korei Północnej pojawiły się kilka dni temu, gdy 15 kwietnia Kim Dzong Un nie wziął udziału w obchodach rocznicy urodzin swojego dziadka. Ostatnio publicznie widziany był 11 kwietnia podczas rządowego spotkania.

Daily NK, południowokoreańska gazeta internetowa, która specjalizuje się w tematyce Korei Północnej, opublikowała swoje ustalenia na ten temat. Wynika z nich, że 12 kwietnia Kim Dzong Un miał przejść operację układu sercowo-naczyniowego. Do problemów dyktatora miał przyczynić się jego styl życia: palenie papierosów, otyłość i przepracowanie.

Z ustaleń dziennikarzy z Korei Południowej wynika, że Kim leczony jest obecnie w willi w Hyangsang. 19 kwietnia dom przywódcy Korei Północnej miała opuścić część zespołu medycznego, ponieważ stwierdzono, że stan Kima uległ poprawie.

Trudności wywiadu

Aby zweryfikować te doniesienia, telewizja CNN zwróciła się z prośbą o komentarz do Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, CIA i Departamentu Stanu, ale na razie wszystkie te instytucje milczą. „Gromadzenie danych wywiadowczych z Korei Północnej jest powszechnie odbierane jako trudne – to jedno z największych wyzwań amerykańskiego wywiadu” – podkreśla CNN.

Korea Północna, ze względu na cenzurę czy brak wolnych mediów, a przy tym zupełny brak transparentności władzy, od lat pozostaje dla Amerykanów niewiadomą. Analitycy zajmujący się tym regionem zazwyczaj skupiają się na nieoficjalnych doniesieniach i uważnym śledzeniu propagandowego przekazu w poszukiwaniu wskazówek.

Znacząca nieobecność?

Każda nieobecność przywódcy Korei Północnej na oficjalnych uroczystościach to powód do spekulacji. W przeszłości mogło to zapowiadać poważne zmiany, ale bywało też, że nie udawało się ustalić przyczyn absencji.

– Ostatnio pojawiło się wiele plotek na temat zdrowia Kima (palenie, serce, mózg). Jeżeli Kim jest w szpitalu, to wyjaśniałoby, czemu nie był obecny na ważnych obchodach 15 kwietnia – komentował dla CNN Bruce Klingner, były zastępca oddziału CIA w Korei Północnej, a obecnie pracownik naukowy Heritage Foundation. Specjalista podkreślił jednak, że w przeszłości pojawiało się już wiele fałszywych plotek na temat stanu zdrowia Kim Dzong Una bądź jego ojca. – Będziemy musieli poczekać i zobaczyć – wskazał.

Czytaj także:

Korea Północna twierdzi, że w kraju nie ma koronawirusa. Media pytają, gdzie podział się Kim