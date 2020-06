Wzruszająca historia dwóch psów. „Uratowali się"

Do sieci trafiło nagranie, na którym mężczyzna, który nie ujawnił swojego nazwiska, opowiedział wzruszającą historię dwóch psów. Poinformował, że pewnego dnia na swojej drodze spotkał psa, który wyglądał na porzuconego. Zwierzę, któremu nadał imię Francis, było bardzo nieufne. Gdy mężczyzna próbował podać czworonogowi smakołyk, aby zachęcić go, by za nim podążał, pies się odsuwał.

Po pewnym czasie mężczyźnie udało się nawiązać kontakt ze zwierzęciem, które jednak wciąż pozostawało wycofane. W pewnym momencie pojawił się Howard – drugi pies, który jak przekonywał mężczyzna – jest kompanem Francisa. Jak relacjonował, nie podlegało pod wątpliwość to, że oba psy nie mają właścicieli. Mężczyzna więc postanowił, że nie może zostawić ich na miejscu. Gdy tylko otworzył drzwi do swojego samochodu, w środku ułożył się Howard. Niestety, Francis wciąż miał obawy i pozostał na miejscu.

Jak potoczyły się losy dwóch psich kompanów?

Gdy kolejnego dnia mężczyzna wyszedł na podwórko, żeby zobaczyć, jak minęła Howardowi noc, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Koło zaparkowanych samochodów kręcił się Francis, który – jak interpretuje mężczyzna – nie mógł żyć bez swojego przyjaciela. Francis wciąż się chował i utrzymywał dystans. Jednak z upływem czasu, zwierzę stawało się coraz bardziej śmiałe. Do tego stopnia, że zaczęło nawiązywać relację z nowo poznanym człowiekiem.

Oba psy można adoptować. Hugston trafił pod opiekę SafeFurr Place Animal Rescue. W mediach społecznościowych organizacja publikuje wiele zdjęć, na których można zobaczyć metamorfozy, które przechodzą zwierzęta pod opieką jej pracowników.

