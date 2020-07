Trump potwierdza: Część amerykańskich żołnierzy z Niemiec trafi do Polski

Marc A. Thiessen z „The Washington Post” w sobotę 11 lipca opublikował omówienie drugiej części wywiadu z Donaldem Trumpem. Przypomniał w nim, że prezydent potwierdził niedawno decyzję o wycofaniu z Niemiec 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Trump w rozmowie złożył deklrację, że część z żołnierzy trafi do Polski. Pytany o to, dokąd zostaną relokowani Amerykanie, odpowiedział: „Dwie różne lokalizacje, w tym Polska. Część wraca do domu. Około połowa wróci do domu, a połowa zostanie przeniesiona do różnych miejsc, które na to zasługują” .

W rozmowie Donald Trump potwierdził także publikowane wcześniej przez amerykańskie media, m.in. właśnie „Washington Post” , doniesienia o cyberataku na Rosjan. Chodzi o mieszczącą się w Petersburgu Internet Research Agency (Internetową Agencję Badawczą), zwaną potocznie Trollami z Olgino bądź Glavset. Przypisuje się jej m.in. cyberataki związane z kampanią i wyborami w USA w 2016 roku.

Przekonując o swojej stanowczości wobec Rosji, Trump przywołał także sprawę gazociągu Nord Stream 2, którego uruchomienie chcą zablokować USA. Zaznaczył, że pozwoliłoby to na zapobiegnięcie "jeszcze większemu uzależnieniu (państw Europy Zachodniej – red.) od dostaw surowców energetycznych z Rosji". – Niemcy płacą Rosji miliardy za gaz. A my mamy chronić Niemcy przed Rosją. No, jak to działa – mówił.