Owczarek kaukaski skradł serca internautów. Jest gigantyczny!

Pies urodził się 1 sierpnia 2019 roku i na co dzień mieszka ze swoimi właścicielami w Sarajewie. Ci na szczęście nie zachowują go tylko dla siebie, a dzielą się jego zdjęciami i nagraniami z tysiącami fanów na Instagramie. Ludzi szczególnie zaskakuje jego wielkość – pies jest ogromny.

Cukier to owczarek kaukaski. Psy te osiągać mogą wzrost od 67-70 cm oraz od 50 do 100 kg wagi. To rasa zaliczana do grupy molosów w typie górskim. Wyhodowana została na Kaukazie, na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Początkowo zwierzęta te miały być przeznaczone do pilnowania stada owiec przed drapieżnikami i złodziejami. W okresie zimnej wojny wykorzystywano je w wojsku i milicji, a później jako psy patrolujące do pilnowania granic, zwłaszcza Muru Berlińskiego. Po jego rozebraniu kilka tysięcy zwierzaków trafiło do Niemiec i Polski.

W naszej galerii możecie obejrzeć zdjęcia pieska. Chcielibyście takiego mieć? Dajcie nam znać w komentarzach.

