Kobieta chciała skoczyć z mostu, uratował ją pies. „Uśmiechnęła się”

„To jest Digby. Dzisiaj zrobił coś niesamowitego i pomógł uratować młodą kobietę, która myślała o odebraniu sobie życia na moście nad M5 w pobliżu Exeter” – czytamy we wpisie Devon and Somerset Fire and Rescue Service na Twitterze. Do postu zostało załączone zdjęcie bohaterskiego 3-letniego czworonoga.

Digby został okrzyknięty bohaterem!

CNN szczegółowo relacjonuje to wydarzenie. Jak ustalili dziennikarze amerykańskiego portalu, negocjatorzy policyjni nawiązali rozmowę z kobietą, która stała na moście, ale sytuacja stawała się „coraz bardziej niepokojąca”. Wówczas jedna z ekip strażackich zasugerowała wezwanie Digby’ego. Gdy pies pojawił się w pobliżu, kobieta natychmiast odwróciła głowę, żeby się mu przyjrzeć, a na jej twarzy pojawił się uśmiech.

Rozpoczęła się rozmowa na temat codziennej pracy Digby’ego, który podczas sesji terapeutycznych pomaga strażakom radzić sobie z traumą. Funkcjonariusze po chwili rozmowy zapytali kobietę, czy chciałaby podejść, żeby spotkać się z psem, a ta przystała na tę propozycję. Udało się ją uratować, a Digby został okrzyknięty w mediach społecznościowych bohaterem.

