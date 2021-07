Co najmniej 126 ofiar powodzi w Europie. Polskie MSZ proponuje pomoc Belgi

Jak informuje agencja AFP, liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi, które przetoczyły się przez Europę wzrosła w piątek do co najmniej 126 zgonów. Co najmniej 103 ofiary pochodzą z Niemiec. W Belgii liczba ofiar wzrosła do 23. Wywołujące powodzie ulewne deszcze uderzyły również w Luksemburg i Holandię.

Oprócz potwierdzonych ofiar wciąż mówi się o setkach zaginionych osób. W wielu zalanych regionach nie ma prądu i przestała działać sieć komórkowa.

Agencja AFP na Twitterze zamieściła też nagranie, które pokazuje dramatyczne skutki powodzi w jednej z belgijskich gmin.

Polskie MSZ proponuje pomoc

Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podziękował lokalnym belgijskim władzom za pomoc polskim obywatelom, którzy ucierpieli w powodzi. Jednocześnie poinformował, że Polska złożyła Belgii ofertę pomocy.

„ W obliczu tragedii, Belgia może liczyć na nasze wsparcie i pełną solidarność ” – napisał Rau na Twitterze.

Powodzie w Niemczech

Przypomnijmy, że przez Niemcy przeszła w nocy ze środy na czwartek 15 lipca gwałtowna ulewa, która spowodowała nie tylko rekordowe opady, ale i doprowadziła do prawdziwej klęski w dwóch regionach. Opady spowodowały, że potoki zamieniły się w rwące rzeki, które wylały na okoliczne miejscowości. Doszło również do zawalenia się wielu budynków.

Wiele domów wciąż grozi zawaleniem. Mieszkańcy są odcięci od świata, odnotowuje się przerwy w dostawie do prądu. Powodzie zalały piwnice, porwały samochody i doprowadziły do zawalenia się budynków. W walkę ze skutkami powodzi zostało zaangażowane wojsko. Z dróg oczyszczano osuwiska i powalone drzewa. Helikoptery przenosiły osoby, które utknęły na dachach swoich domów, w bezpieczne miejsce.

