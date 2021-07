Ponad 130 ofiar śmiertelnych powodzi w Niemczech. Morawiecki oferuje pomoc Merkel

Niemcy od kilku dni zmagają się z tragicznymi skutkami burz i nawałnic. Przez kraj w nocy ze środy na czwartek 15 lipca gwałtowna ulewa, która spowodowała nie tylko rekordowe opady, ale i doprowadziła do prawdziwej klęski w dwóch regionach. Opady spowodowały, że potoki zamieniły się w rwące rzeki, które wylały na okoliczne miejscowości. Doszło również do zawalenia się wielu budynków.Wiele domów wciąż grozi zawaleniem. Mieszkańcy są odcięci od świata, odnotowuje się przerwy w dostawie do prądu. Powodzie zalały piwnice, porwały samochody i doprowadziły do zawalenia się budynków.

Miliardowe straty po burzach

Zdaniem premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer nie można jeszcze oszacować dokładnych rozmiarów klęski.- Obecnie woda wszędzie się cofa, więc odnajdywane są ciała osób, które się potopiły - powiedziała Malu Dreyer. A szef rządu Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet dodał, że powodzie to klęska żywiołowa o wymiarze historycznym. Jak podaje Die Zeit, ze wstępnych danych wynika, że szkody spowodowane przez burze są szacowane na kilka miliardów euro.

Powódź w Niemczech - bilans ofiar

Z informacji policji w Koblencji wynika, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi oraz osunięć ziemi w zachodnich Niemczech wzrosła do 133. Wciąż trwają poszukiwania osób zaginionych w szczególnie dotkniętym skutkami powodzi. W całym powiecie Bad Neuenahr-Ahrweiler ponad 1300 osób jest uważanych za zaginione.

Polska pomoże Niemcom?

Mateusz Morawiecki zapowiedział w Radiu Olsztyn, że Polska jest gotowa pomóc Niemcom w trudnej sytuacji. - Zaoferowałem Angeli Merkel pomoc. Bardzo mi za nią podziękowała. Naszym partnerom niemieckim i belgijskim, bo tam także doszło do kataklizmów pogodowych możemy taką pomoc wyświadczyć - podkreślił premier. Szef rządu podziękował także polskim służbom mundurowym, w tym strażakom, którzy po nawałnicach usuwają skutki burz i zapewnił że w przypadku ewakuacji obozów harcerskich procedury bezpieczeństwa działają bez zarzutu.

