Problemy Węgier z Funduszem Odbudowy. Orban: To przykrywka, pretekst

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand powiedział, że węgierski plan odbudowy nadal jest oceniany i nie wiadomo, jakie będą kolejne kroki ws. jego zatwierdzenia. Węgry miałby dostać z tytułu KPO 7,2 miliardów euro. Rzecznik KE dodał, że równolegle, ale odrębnie, oceniana jest sprawa ustawy anty-LGBT. Celem przepisów ma być zakaz promowania homoseksualizmu i zmiany płci wśród nieletnich.

Węgry. Viktor Orban o Funduszu Odbudowy. Opóźnienia środków z UE

Viktor Orban tłumaczył w Radiu Kossuth, że jego kraj był bliski ws. porozumienia z Komisją Europejską, ale nastąpiło opóźnienie związane ze sporem o ustawę ws. LGBT – informuje Reuters. Wszystko przez to, że przepisy zostały skrytykowanie przez unijnych przywódców. Zdaniem premiera Węgier Unia Europejska ma dążyć do dwumiesięcznego opóźnienia, co ma stawiać pod znakiem zapytania samą istotę Funduszu Odbudowy.

Węgierski polityk zapewnił, że jego kraj zacznie finansować projekty, które częściowo zostały zatwierdzone przez Brukselę, ze środków krajowych. Wszystko po to, aby uniknąć opóźnień. Orban skomentował, że „projekty zostaną sfinansowane z węgierskiego budżetu niezależnie od tego, czy pieniądze przyjdą z Brukseli, czy nie”.

Węgierski premier odpowiada Didierowi Reyndersowi: To oczywiście przykrywka, pretekst

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders ostrzegał, że KE nie zatwierdzi węgierskiego planu odbudowy, dopóki kraj nie przeprowadzi reformy sądownictwa i nie rozwiąże kłopotów dotyczących korupcji. – Często wspominają o korupcji jako problemie, ale nagle po przyjęciu ustawy o ochronie dzieci staliśmy się bardzo skorumpowani. To oczywiście przykrywka, pretekst – odpowiedział węgierski premier.

