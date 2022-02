Rosyjskie bombowce nagrane nad Białorusią. Mogą przenosić broń jądrową

Rosjanie poinformowali, że bombowce wróciły do Rosji po czterogodzinnej misji, a patrolowy lot miał związek z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami, które rozpoczną się w najbliższy czwartek. Z informacji zgromadzonych przez NATO wynika, że w ostatnich dniach Rosja zintensyfikowała rozmieszczanie swoich sił wojskowych na terenie Białorusi. Szacuje się, że będzie tam stacjonować ok. 30 tys. żołnierzy, którzy wezmą udział ćwiczeniach. Jak zauważa Reuters, zorganizowanie manewrów zapewniło Moskwie „przykrywkę” do dalszego zwiększania liczebności swoich sił w pobliżu Ukrainy.

Rosja wciąż nie ujawnia liczebności swoich sił na Białorusi, ale zapewnia, że gdy ćwiczenia dobiegną końca, żołnierze wrócą do Rosji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił, że siły rosyjskie rozmieszczenie na Białorusi są „największe od czasów zimnej wojny”. – Rosja wysłała na Białoruś w ostatnich dniach około 30 tys. żołnierzy i nowoczesną broń. Jest to największy przerzut wojsk do tego kraju od czasu zakończenia zimnej wojny – powiedział. Poza tym nie cichną informacje o tym, że Rosjanie w pobliżu granicy Ukrainy zgromadzili ok. 120 tys. swoich żołnierzy.

Rosja dokona inwazji na Ukrainę?

Ostatnio agencja Associated Press dotarła do najnowszych ustaleń amerykańskiego wywiadu w sprawie napięcia na linii Rosja-Ukraina. Jak poinformowała, że Rosja dysponuje już co najmniej 70 proc. potencjału militarnego potrzebnego do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Jednocześnie amerykańscy urzędnicy wskazali, że wciąż nie dotarli do oficjalnego potwierdzenia świadczącego o tym, że prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził scenariusz zaatakowania sąsiada. Dodali, że wciąż jedną z dróg do rozwiązania eskalującego napięcia jest dyplomatyczna ścieżka.

W sobotę 5 lutego „The New York Times” i „The Washington Post” przekazały ostrzeżenie amerykańskich urzędników, którzy alarmują, że rosyjska inwazja na Ukrainę może doprowadzić do szybkiego zdobycia Kijowa i śmierci nawet 50 000 osób. Atak Rosji na Ukrainę może wywołać kryzys uchodźczy w Europie, ponieważ istnieje możliwość, że obywatele Ukrainy zaczną na masową skalę szukać schronienia w innych państwach.

