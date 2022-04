Piotr Zgorzelski: Tylko jeden człowiek może zagrozić Putinowi

W programie „Gość Wydarzeń” wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że Władimir Putin zredefiniował swoje cele w wojnie na Ukrainie i chce zagarnąć najbardziej uprzemysłowione części tego kraju. Dodał, że „jedyną osobą, która może zagrozić Putinowi jest chiński przywódca Xi Jinping”.

Zwrócił uwagę, że od 2013 r. prezydent Putin spotkał się z 37 razy z Xi Jinpingiem, czyli średnio 5 razy w ciągu roku. – Oni we dwóch razem zaplanowali zmianę światowego systemu walutowego i próby przejścia z dolara na juana – zauważył.

Ocenił, że Xi Jinping, „jak głosi starochińska strategia wojenna, patrzy z góry na to jak wykrwawiają się jego sojusznicy, bo wtedy są słabsi”. Dodał, że ideą chińskiego przywódcy w Europie jest pas Jedwabnego Szlaku, który prowadzi także przez Ukrainę (linii kolejowych prowadzących z Chin do Europy – red.). Zdaniem Zgorzelskiego w momencie, w którym przestanie się to Chińczykom opłacać, może nastąpić koniec konfliktu.

Wojna na Ukrainie. Rozmowa szefów MSZ Chin i Ukrainy

W tym tygodniu po raz drugi od rozpoczęcia wojny na Ukrainie szef chińskiego MSZ Wang Yi rozmawiał telefonicznie z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą.

– Chiny nie zabiegają o egoistyczne interesy geopolityczne związane z Ukrainą, ale nie są obojętne wobec konfliktu, nie mówiąc już o dolewaniu oliwy do ognia — podkreślał Wang Yi.

Jednocześnie zapowiedział, że Chiny utrzymają „obiektywną i uczciwą” pozycję, a także „na swój własny sposób” będą odgrywać rolę w procesie pokojowym. – Strona ukraińska ma wystarczająco dużo mądrości, aby dokonywać wyborów zgodnych z podstawowymi interesami swoich obywateli – dodał Wang. Podziękował także ukraińskiemu rządowi za bezpieczną ewakuację chińskich obywateli z Ukrainy.

W piątek 18 marca odbyła się wideokonferencja z udziałem prezydenta USA Joe Bidena oraz Xi Jinpinga.

– Relacje między państwami nie mogą przejść do etapu konfrontacji wojskowej. Konflikt i konfrontacja nie leżą w niczyim interesie. Pokój i bezpieczeństwo to najcenniejsze skarby społeczności międzynarodowej – mówił w kontekście wojny na Ukrainie przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Szef chińskiego MSZ mówi o „jednym szczerym oczekiwaniu”