NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Oczy świata zwrócone na Donbas i Mariupol. Najnowsze informacje z 21.04

Rozpoczęła się 57. doba inwazji Rosji na Ukrainę. Wojska Władimira Putina koncentrują swoje działania na wschodzie kraju. Według ukraińskich władz, w ich rękach znajduje się około 80 proc. obwodu ługańskiego.

Niezwykle trudna sytuacja jest w Mariupolu, skąd – wbrew zapowiedziom o otwarciu korytarza humanitarnego – nie udało się w środę ewakuować cywilów.

Obrońcy miasta skupieniu w hucie Azowstal apelują o pomoc militarną bądź dyplomatyczną, by mogli opuścić swój bastion i udać się na teren kraju trzeciego.

Pentagon i wywiad brytyjski ostrzegają, że Rosja może wziąć na celownik dostawy broni na Ukrainę.

Śledzimy najnowsze informacje i relacjonujemy je dla Państwa.

08:50 W środę z Mariupola wyjechały cztery autobusy ewakuacyjne - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Kobiety z dziećmi będą ewakuowane z oblężonego miasta także w czwartek. 08:47 Mieszkańcy Mariupola, który od początku marca jest oblegany przez Rosjan, doświadczają kryzysu humanitarnego na ogromną skalę. Nie ma elektryczności, ogrzewania i dostaw wody. Brakuje jedzenia i leków. Na nagraniu widać próbę zbierania deszczówki do picia.



twitter.com 08:40 Straż Graniczna opublikowała najnowsze dane dotyczące obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski i wyjeżdżających z niej.



twitter.com 08:37 Nie popełniajmy gospodarczego harakiri w kwestii sankcji wobec Rosji. Nie zgadzam się na sankcje unijne w kwestiach energetycznych, musimy importować gaz i ropę z Rosji - powiedziała Marine Le Pen podczas telewizyjnej debaty telewizyjnej z prezydentem Emmanuelem Macronem przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich we Francji.





Le Pen o sankcjach wobec Rosji. „Nie popełniajmy harakiri” 08:13 Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson porównał negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem do prowadzenia rozmów z krokodylem. Stwierdził, że prawdopodobnie rozmowy między Ukrainą a Rosją nie przyniosą skutku.



Boris Johnson porównał Władimira Putina do krokodyla 07:33 W Borodziance w obwodzie kijowskim znaleziono dwa masowe groby z ciałami 9 cywilów, w tym 15-letniej dziewczynki. 07:12 Rosyjscy najeźdźcy zniszczyli wszystkie magazyny żywności w Siewierodoniecku - poinformowała regionalna administracja. 06:48 Wojna na Ukrainie. Ponad 24 mld dolarów wsparcia



Ministrowie finansów G7 zapowiedzieli, że będą współpracować ze społecznością międzynarodową, aby zapewnić Ukrainie dodatkowe wsparcie o wartości ponad 24 miliardów dolarów w 2022 i 2023 roku. 06:41 Joe Biden wygłosi w czwartek przemówienie o sytuacji na Ukrainie - ogłosił Biały Dom. 06:34 Sekretarz generalny ONZ wezwał do ogłoszenia rozejmu wielkanocnego na czas od czwartku do niedzieli. Miałaby to być okazja do ewakuacji cywilów z dotkniętych wojną miast. Przedstawiciel Ukrainy przy ONZ stwierdził, że "rosyjski furher" odrzucił tę ofertę. 06:20 Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz przekazał, że na Ukrainie znajduje się około 90 tys. rosyjskich żołnierzy, a kolejnych około 22 tys. „chowa się w krzakach” przy granicy. 06:10 Dziewięć ataków wojsk rosyjskich zostało odpartych w obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformował Sztab Generał Sił Zbrojnych Ukrainy.