Wymowne nagranie Putina z Kaliningradu. Tak „porozmawiał” z mieszkańcami

Władimir Putin odwiedził 1 września Kaliningrad. Media z całego świata śledziły trasę przelotu prezydenckiego samolotu, która wiodła przez „niebo niczyje” pomiędzy przestrzenią powietrzną Estonii i Finlandii. Później do sieci trafiło kilka nagrań z wizyty. Zarówno oficjalnych, jak i amatorskich. Na jednym z tych oficjalnych, ze spotkania z gubernatorem obwodu, Putin znów kurczowo trzymał ręką stół. To ponownie podsyciło spekulacje o złym stanie zdrowia prezydenta Rosji. Wcześniej, na podstawie podobnych nagrań, domyślano się, że Putin może cierpieć na chorobę Parkinsona.

Opublikowano też inne, bardzo wymowne amatorskie nagranie. Z medialnych doniesień wynika, że wioząca Putina kolumna opancerzonych aut przejechała przez miasto zamkniętymi ulicami, na których rzadko gromadzili się mieszkańcy. Nie było ani powitań z tłumem, ani spontanicznych rozmów czy zdjęć.

W pewnym momencie kolumna się zatrzymała, ale zaledwie na kilkanaście sekund. Putin wysiadł z limuzyny, jednak nie podszedł do kilkudziesięciu zgromadzonych w tamtym miejscu mieszkańców Kaliningradu. Od ludzi oddzielał go rząd opancerzonych aut i ochroniarze. Putin zapytał tylko z dystansu czy „wszystko porządku” i czy „gubernator nie denerwuje”. – Dziękuję! Bardzo dobrze – odkrzyknął jeden z mieszkańców, po czym Putin życzył „miłego dnia” i wsiadł do limuzyny.

Zachowanie Putina wzbudza wątpliwości

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę media wielokrotnie zwracały uwagę na dystans, jaki dzielił Władimira Putina od jego rozmówców. Za sprawą absurdalnie długiego stołu do historii przeszło przeszło spotkanie prezydenta Rosji z Emmenuelem Macronem. Później podobny dystans utrzymywał m.in. podczas spotkania z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isim czy z kierownictwem i przedstawicielami frakcji rosyjskiego parlamentu. Głośno komentowane były również publiczne wystąpienia Putina, jak występ podczas koncertu na Łużnikach. Media spekulowały wówczas, że prezydent Rosji, przez strach o własne życie, przemawiał kuloodporną klatką.

Natomiast podczas wizyty w Kaliningradzie Putin poprowadził otwartą lekcję „Rozmowy o tym, co ważne”, w której udział więli laureaci olimpiad i konkursów z dziedziny kultury, sztuki, nauki i sportu. Pojawiły się nawet nagrania, jak Putin śpiewał z uczniami hymn. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pieskow wyjawił też, że istniał jeszcze inny cel wizyty Putina w Kaliningradzie, ale „nie zostanie on na razie podany do publicznej wiadomości”. Jednym z powodów wizyty rosyjskiego przywódcy mogły być zbliżające się wybory regionalne w obwodzie kaliningradzkim, które zaplanowano na 11 września.

