Aleksandr Łukaszenka zwołał naradę ws. obrony Białorusi. Padły słowa o Polsce

Aleksandr Łukaszenka zwołał 1 grudnia naradę ws. obrony Białorusi, na której omówiono sytuację wojskowo-polityczną wokół kraju. Prezydent Białorusi zwrócił uwagę, że „wszystkie organy ścigania odnotowują wzrost prowokacji w pobliżu białoruskiej granicy”. – Ukraina pod jakimkolwiek pretekstem próbuje wciągnąć do konfliktu wojska państw członkowskich NATO. Potwierdza to ostatni upadek rakiety na terytorium Polski – przekonywał Łukaszenka.

Białoruski prezydent kontynuował, że od opozycji z zagranicy „coraz częściej słychać wezwania do siłowego przejęcia władzy kraju oraz do przeprowadzania ataków terrorystycznych”. – Niektórzy z tych uciekinierów to nie tylko zdrajcy, ale także ekstremiści do kwadratu. Nie mogę ich inaczej nazwać. Już teraz, otwarcie i bez wahania, nawołują do uderzeń na cele w naszym kraju – mówił Łukaszenka.

Aleksandr Łukaszenka na naradzie m.in. o rakiecie w Przewodowie

Prezydent Białorusi tłumaczył, że państwa zachodnie budują potencjał swoich sił zbrojnych, modernizują infrastrukturę oraz zwiększają intensywność szkoleń, co prowadzi do „zaostrzenia i tak już skomplikowanej sytuacji militarnej i politycznej w całym regionie”. Łukaszenka przekonywał, że do tej pory udało się odstraszyć potencjalnego wroga przed użyciem siły militarnej na Białorusi.

– Musimy stale monitorować i w żadnym wypadku nie możemy przegapić znaków, które wskazywałyby na bezpośrednie przygotowanie agresji na Białoruś. Zawsze powtarzałem i chcę to powtórzyć jeszcze raz: lekcje, lekcje, lekcje. Naszym najważniejszym zadaniem jest wyciągniecie wniosków z tego, co dzieje się na obrzeżach naszego kraju – podsumował Łukaszenka.

