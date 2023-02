Wypadek polskiego autobusu w Niemczech. Jechało nim kilkadziesiąt osób

Do wypadku doszło w piątek 10 lutego około godziny 3.15, gdy autokar jechał autostradą między Magdeburgiem a Bornstedt, w pobliżu miejscowości Hohe Börde. W pewnym momencie z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, po czym wpadł do rowu i dachował – podaje portal tag24.de.

Wypadek polskiego autobusu w Niemczech. Są ranni

Niemieckie media relacjonują, że autobusem podróżowały 54 osoby, właściciel firmy przewozowej mówi o 49 pasażerach i dwóch kierowcach. Komendant powiatowy straży pożarnej w powiecie Börde przekazywał początkowo, że sześć osób odniosło poważne obrażenia, a 20 – lekkie. W później konsul Polski w Niemczech doprecyzował, że 35 osób zostało rannych, w tym 6 ciężko. „Nikomu nie zagraża utrata życia. Jestem w drodze do poszkodowanych” – poinformował na Twitterze Marcin Król.

Część poszkodowanych była uwięziona w rozbitym autokarze. W ich wydobyciu pomagała straż pożarna. Osoby, które nie zostały ranne, przetransportowano z miejsca zdarzenia autobusami komunikacji zastępczej.

Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna wypadku. Na czas pracy służb zablokowany został ruch na autostradzie A2 w miejscu wypadku.

Autobus firmy Sindbad jechał do Belgii

RMF FM potwierdziło, że autokar należał do firmy Sindbad. Jechał z Warszawy do Belgii. Wiceprezes zarządu firmy Sindbad z Opola zapewniał, że kierowcy prowadzący autokar nie byli przemęczeni. Mężczyzna, który siedział za kierownicą w momencie wypadku, miał za sobą 3,5 godziny drogi za kółkiem. Firma wysłała do Niemiec dodatkowy autobus, który ma zabrać w dalszą drogę pasażerów mogących kontynuować podróż.

