Samolot spadł w obwodzie biełgorodzkim. Maszyna należała do rosyjskiego MON

„Na miejscu pracuje zespół dochodzeniowo-śledczy oraz pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Przyczyna zdarzenia jest badana. Sytuacja jest pod kontrolą” – zapewnił Gładkow.

Według doniesień, samolot który uległ zniszczeniu to Su-25. Kanał Baza pisze, że maszyna szturmowy rozbiła się na obrzeżach wsi Oriechowo, spadając na stodołę z sianem, wskutek czego wybuchł pożar. Choć początkowo pojawiały się informacje o tym, że pilot przeżył, z najnowszych ustaleń wynika, że pomimo że udało mu się katapultować, zginął.

W Rosji rozbił się samolot. Należał do ministerstwa obrony

TASS pisze z kolei, że wypadkowi uległ Su-24, a pilotowi udało mu się katapultować. Nie wiadomo jednak w jakim jest stanie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Su-25 rozbił się na niezamieszkałym terenie, nie powodując uszkodzeń na ziemi. Jak dodano, spadł podczas powrotu na swoje lotnisko w obwodzie biełgorodzkim. Według wstępnych danych do wypadku doszło z powodu awarii technicznej.

twitter

Su-25 to jednomiejscowy dwusilnikowy górnopłat przeznaczony do bezpośredniego wsparcia pola walki. Choć konstrukcja maszyny pochodzi z końca XX wieku, to jednostki te wciąż znajdują się na wyposażeniu rosyjskiej armii. Z kolei Su-24 to radziecki dwusilnikowy bombowiec frontowy o zmiennej geometrii skrzydeł. Samolot jest zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej

To nie pierwszy taki wypadek z udziałem podobnej maszyny. We wrześniu 2022 r. rosyjski Su-24 z niewyjaśnionych przyczyn runął na ziemię i rozbił się zaledwie kilkadziesiąt sekund po starcie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment katastrofy.

Kolejny wypadek z udziałem rosyjskiego samolotu

Później, październiku 2022 r. samolot wojskowy Su-34 rozbił się o budynek mieszkalny w rosyjskim Jejsku. Pilot katapultował się w ostatniej chwili. „W miejscu katastrofy na dziedzińcu bloku zapaliło się paliwo Su-34” – informowało wówczas wojsko.

Z kolei w styczniu tego roku śmigłowiec zajmujący się przewożeniem najważniejszych osób w Rosji miał wypadek na lotnisku Moskwa-Wnukowo. Nikt nie został ranny, a w maszynie w momencie zdarzenia nie było nikogo oprócz załogi. Wcześniej w sprawie pojawiło się sporo sprzeczności.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Jeśli Ukrainie się uda, to Putin i jego dowódcy staną w sytuacji bez wyjściaCzytaj też:

Nieznane fakty sprzed inwazji. Mołdawia chciała sabotować Rosję