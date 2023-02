Medwedczuk pociąga za sznurki na Kremlu? „Chwycą się wszystkiego”

Kyryło Budanow w najnowszym wywiadzie dla „Ukraińskiej Prawdy” przekazał, że Wiktor Medwedczuk współpracuje z „dużym zespołem ludzi”, którzy w przeszłości uciekli z Ukrainy do Rosji. – Medwedczuk stara się przydać jako ekspert od sprawy ukraińskiej i ponownie wejść w krąg aktywnych postaci rosyjskiej polityki. Próbuje opracować jakieś rozwiązania – powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Rośnie rola Medwedczuka w Rosji? „Jest słuchany”

Z informacji, którymi podzielił się Kyryło Budanow wynika także, że Wiktor Medwedczuk cieszy się posłuchem wśród administracji Władimira Putina. — Chwycą się wszystkiego. Potrzebują nawet jakiejś nadziei. Liczą, że może on powie coś mądrego. Nie wymienię nazwisk, ale pewna grupa w administracji Putina słucha jego opinii. Nie kieruje tam ludźmi, nie o to chodzi. Jest słuchany – przekazał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

W drugiej połowie września 2022 roku pomiędzy Rosją a Ukrainą doszło do kolejnej wymiany jeńców. W zamian za 215 więźniów, z czego 108 to wojskowi pułku Azow, Moskwa przyjęła 55 swoich wojskowych oraz Wiktora Medwedczuka – prorosyjskiego oligarchę i przyjaciela Władimira Putina. Medwedczuk pozostaje w tak dobrych relacjach z prezydentem Rosji, że został ojcem chrzestnym jego córki.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wypowiadał się o Medwedczuku w jednoznacznym tonie. – (To – red.) Zdrajca państwa, co zostało przez nas udokumentowane. Jego wina jest zapisana w materiałach zebranych przez SBU. W czasie śledztwa zatrzymaliśmy wielu zdrajców i uzyskaliśmy dużą liczbę ważnych informacji, które wykorzystujemy w działaniach kontrwywiadu. A teraz dzięki wymianie udało nam się wyciągnąć z rosyjskiej niewoli bohaterów, którzy czekają na powrót do domu – powiedział Wasyl Maluk.







