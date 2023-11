Desperacki krok Putina? Prezydent Rosji ma błagać o negocjacje

Wojna w Ukrainie trwa od 616 dni. Wołodymyr Ogryzko z Rosyjskiego Centrum Badawczego stwierdził, że Rosja będzie za wszelką cenę dążyła do zamrożenia wywołanego przez siebie konfliktu.

Plan Władimira Putina ma drugie dno

Ekspert dodał, że działania Władimira Putina nie mają nic wspólnego z dążeniem do pokoju a są jedynie cynicznym krokiem, który ma pozwolić ponownie przejść do ofensywy.- Dowódcy wojskowi potrzebują przerwy. Rosyjska armia musi mieć czas na dozbrojenie się i zgromadzenie nowych sił – tłumaczył.

Zdaniem Wołodymyra Ogryzko deklaracja Siergieja Szojgu na temat rozmów pokojowych z Ukrainą, która została złożona podczas forum Xiangshan w Pekinie, nie była przypadkowa. Przypomniał, że rosyjska armia stara się prowadzić działania ofensywne na kilku kierunkach frontu. Wypowiedź ministra obrony ma być próbą odciągnięcia uwagi od akcji militarnych na rzecz kwestii politycznych.

Co więcej, plan Władimira Putina zakłada również zrzucenie winy na Ukrainę i obwinianie Wołodymyra Zełenskiego, że nie chce prowadzić negocjacji. Przedstawiciel Rosyjskiego Centrum Badawczego podkreślił, że ma to być wyraźny sygnał dla świata, a także na użytek wewnętrzny, że to Rosja jest rzekomo tym państwem, które wyciąga rekę i chce się pojednać.

Wojna w Ukrainie. Rosja gotowa do negocjacji?

O ewentualnych rozmowach z Ukrainą Siergiej Szojgu wspomniał podczas 10. forum Xiangshan, które odbywa się w Pekinie. Polityk zadeklarował, że Rosja jest gotowa do rozmów z Zachodem. Siergiej Szojgu dodał jednak, że wcześniej musi być spełniony podstawowy warunek. – Jesteśmy gotowi do politycznych dyskusji na temat przyszłości Ukrainy i Rosji, a także koegzystencji z Zachodem. Muszą jednak zostać spełnione pewne kwestie. Jeśli nie będzie realistycznej podstawy, nie będzie żadnych rozmów – zaznaczył.

Rosyjski minister obrony podkreślił, że dla niego kluczowe jest m.in. zapewnienie równych stosunków między wszystkimi mocarstwami nuklearnymi – stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, które ponoszą szczególną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i globalnej stabilności".

– Żeby stworzyć sprawiedliwy, wielobiegunowy porządek świata, konieczne jest odnowienie międzynarodowej architektury bezpieczeństwa i uczynienie jej bardziej zrównoważoną. Wszystkie zainteresowane kraje powinny się w tym celu zjednoczyć – ocenił.

Czytaj też:

Szykują się zmiany w Ukrainie: 27 tys. osób już wie, że to zły pomysł. Miała być walka z korupcją, będzie problemCzytaj też:

Potężna eksplozja w Doniecku. Gigantyczny słup ognia nad miastem