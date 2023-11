Łukaszenka został zapytany o Polskę. „Nie możemy wybierać sobie sąsiadów”

Alaksandr Łukaszenka wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do spraw międzynarodowych. Skomentował obecną sytuację w Ukrainie w odniesieniu do kryzysu na Bliskim Wschodzie i w tym kontekście krytykował działanie Stanów Zjednoczonych.

Łukaszenka z jasną deklaracją. „Odbudujemy nasze więzi”

W pewnym momencie został zapytany o stosunki z Polską i Litwą. – Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Odbudujemy nasze więzi zarówno z Litwą, jak i Polską. Główną zasadą jest to, że sąsiedzi nie powinni być ze sobą skłóceni. Zawsze powtarzam, że sąsiedzi są dani przez Boga. Nie możemy wybierać sobie sąsiadów – powiedział białoruski dyktator. – Nieporozumienia się zdarzają, ale wszystkie są tymczasowe. Nadejdą czasy, kiedy będziemy żyć razem, tak jak zawsze żyliśmy – podsumował.

Jednocześnie Alaksandr Łukaszenka zakłamywał rzeczywistość, podkreślając, że Białoruś nie ponosi winy za pogorszenie relacji ze wspomnianymi krajami. Prognozował także, że ewentualna zmiana władzy w Polsce po wyborach parlamentarnych nie będzie wiązała się z „większymi zmianami” w polityce wobec Białorusi.

Jabłoński odpowiedział Łukaszence. „Mogę tę ofertę w tej chwili przedstawić”

To nie pierwszy raz, gdy Alaksandr Łukaszenka udaje, że zależy mu na relacjach z sąsiednimi krajami. Kilka miesięcy temu do tego typu wypowiedzi odniósł się wiceszef polskiego MSZ.

– Jeżeli Łukaszenka chce rzeczywiście poprawy stosunków z Polską, to może to zrobić w bardzo prosty sposób. Mogę tę ofertę w tej chwili przedstawić. Przestańcie atakować naszą granicę, wypuścicie z więzień Andrzeja Poczobuta i ponad tysiąc więźniów politycznych. Nie prowadźcie więcej tej kampanii nienawiści, tych ataków, tej wojny hybrydowej przeciwko Polsce. I przeciwko Ukrainie, będąc w sojuszu z Rosją – powiedział Paweł Jabłoński na antenie Polsat News.

