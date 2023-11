Kolejne problemy Watykanu. Papież Franciszek: Nie czuję się dobrze

– Nie czuję się dobrze – powiedział podczas środowej audiencji papież Franciszek. Były to jedne z niewielu wypowiedzianych przez niego słów. Ze względu na chorobę jego katechezę przeczytać musiał prałat Filippo Ciampanelli.

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

To kolejna choroba papieża Franciszka w ostatnim czasie. Watykan potwierdził, że zmaga się on z grypą i zapaleniem dróg oddechowych. Wcześniej, w czerwcu, spędził on kilka dni w rzymskim szpitalu w związku z przepukliną i operacją jamy brzusznej.

Do kliniki trafił także w marcu, ze względu na zapalenie oskrzeli i trudności w oddychaniu. Inne operacje przeszedł w 2019 i 2021 roku. Ponadto ze względu na problemy zdrowotne Ojciec Święty coraz częściej korzysta z wózka inwalidzkiego.

Papież Franciszek odwołał wizytę na szczycie klimatycznym

Choroba zmusiła papieża Franciszka do odwołania zaplanowanej na ten tydzień wizyty na szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju. Zamiast niego na wydarzeniu obecny będzie watykański sekretarz stanu, a sam Ojciec Święty możliwe, że będzie uczestniczyć w nim zdalnie.

Pomimo słabego stanu papież Franciszek zaapelował w środę osobiście o pokój na świecie, w obliczu zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. – Proszę o pokój – powiedział Ojciec Święty. – Mam nadzieję, że trwający rozejm w Strefie Gazy będzie kontynuowany, tak aby wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni, a dostęp do niezbędnej pomocy humanitarnej był nadal możliwy – dodał.

Ojciec Święty zaapelował do Polaków

Papież Franciszek, ustami czytającego jego katechezę prałata Filippa Ciampanelliego, zaapelował do Polaków i przypomniał, że za kilka dni rozpoczyna się adwent. „Życzył Polakom, aby ten „mocny duchowo okres” był dla nich i dla ich rodzin okazją do owocnego przygotowania serca na narodzenie Zbawiciela” – informuje watykański portal informacyjny.

– Otwórzcie się na Chrystusa ukrytego pod osłoną człowieka smutnego, samotnego i głodnego – apelował Papież.

Informację o stanie zdrowia przekazał także rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Określił go jako „stabilny”. – Aby ułatwić Ojcu Świętemu powrót do zdrowia, niektóre ważne zobowiązania zaplanowane na te dni zostały przesunięte, aby mógł poświęcić im potrzebną ilość czasu i energii. Inne, o charakterze instytucjonalnym lub łatwiejsze do przeprowadzenia ze względu na obecną kondycję zdrowotną, zostały utrzymane – powiedział Bruni.

