Wybuch w pobliżu ambasady Izraela w Indiach. MSZ podało szczegóły

We wtorek wieczorem doszło do wybuchu w pobliżu ambasady Izraela w New Delhi. Pracownicy nie ucierpieli w wyniku eksplozji – podały władze.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało, że żaden z pracowników nie odniósł obrażeń w wyniku wybuchu, a władze izraelskie współpracują ze swoimi indyjskimi odpowiednikami w celu zbadania przyczyny eksplozji. Wybuch w pobliżu ambasady Izraela, władze potwierdzają –Możemy potwierdzić, że około godziny 17:20 (czasu lokalnego, 12:50 w Polsce – red.) doszło do wybuchu w pobliżu ambasady – powiedział agencji Reutera rzecznik ambasady Izraela Guy Nir. Dodał, że lokalna policja i zespoły bezpieczeństwa badają incydent. Miejska straż pożarna, która prowadziła na miejscu akcję poszukiwawczą, do tej pory niczego nie ustaliła, o czym poinformował Atul Garg, starszy urzędnik straży pożarnej. W styczniu 2021 r. w pobliżu ambasady Izraela w New Delhi wybuchła niewielka bomba, która nie wyrządziła nikomu krzywdy. Izraelski urzędnik powiedział wówczas, że Izrael traktuje wybuch jako incydent terrorystyczny. W lutym 2012 r. żona izraelskiego attaché wojskowego została ranna w wyniku zamachu bombowego w New Delhi. Indyjska policja ustaliła, że za zamachem stał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, co było jedną z serii prób ataków na izraelskie cele na całym świecie przypisywanych Iranowi w tym okresie. Czytaj też:

