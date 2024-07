Joe Biden zrezygnuje z kandydowania w wyborach w USA? Powiedział, co musi się stać

Joe Biden w rozmowie z Black Entertainment Television (BET) – w obliczu narastających głosów wzywających go do rezygnacji z wyścigu prezydenckiego w 2024 r. – został zapytany, czy jest cokolwiek, co skłoniłoby go do podjęcia takiej decyzji. Prezydent USA podkreślił, że stałoby się to „gdyby miał jakąś chorobę, która się pojawiła i przyszli do niego lekarze i powiedzieli, że ma taki problem”.

Szczere słowa Joe Bidena ws. rezygnacji z walki o reelekcję. Wskazał na jedną rzecz

– Szczerze mówiąc, myślę, że jedyną rzeczą, jaką przynosi wiek, jest odrobina mądrości. I myślę, że pokazałem, że wiem, jak załatwić sprawy dla kraju, pomimo faktu, że powiedziano nam, że nie możemy tego zrobić. Ale jest jeszcze więcej do zrobienia i niechętnie od tego odchodzę – powiedział Biden.

Amerykański przywódca przyznał, że „popełnił błąd” przed swoją pierwszą kadencją, kiedy podczas kampanii powiedział, że będzie kandydatem przejściowym. – Myślałem, że będę w stanie odejść od tego, przekazać to komuś innemu. Ale nie spodziewałem się, że sprawy staną się tak podzielone – wyjaśnił. Pełny wywiad ma zostać dopiero wyemitowany.

Wybory w USA. Joe Biden złożył deklarację



Biden w sobotę na spotkaniu z wyborcami w Detroit uciął spekulacje ws. jego rezygnacji. – Biorę udział w wyścigu i zwyciężymy. Nigdzie się nie wybieram. Najwyższy czas, abyśmy przestali traktować politykę jak rozrywkę lub reality show – podkreślił przywódca Stanów Zjednoczonych. W przypadku reelekcji Biden miałby 81 lat i byłby najstarszym prezydentem USA.

Bidenowi coraz częściej przydarzają mu się wpadki. Ostatnio nazwał przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Władimirem Putinem. Najnowszy sondaż wskazuje, że Biden przegra z Trumpem, a szanse w starciu miałaby Kamala Harris. Amerykański prezydent słabo zaprezentował się pod koniec czerwca w debacie przeciwko 78-letniemu kontrkandydatowi.

