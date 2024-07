Śmierć w rodzinie królewskiej. Royalsi w żałobie

Lord Fellowes był mężem siostry księżnej Diany, Lady Jane Fellowes i przez pewien czas pełnił funkcję prywatnego sekretarza królowej Elżbiety II. Zmarł 29 lipca. Nie podano przyczyny śmierci. Plany jego pogrzebu nie zostały jeszcze ujawnione.

Lord Robert Fellowes nie żyje. Kim był?

Brytyjski dworzanin miał ugruntowaną pozycję w rodzinie królewskiej i był uważany za jednego z najbardziej zaufanych doradców zmarłej monarchini.

Zastępcą prywatnego sekretarza został w 1986 roku, a następnie – cztery lata później – przejął stery od Sir Williama Heseltine'a. Swoją kadencję pełnił w latach 1990-1999. W tym czasie doradzał królowej Elżbiecie w sprawie rozwodów trójki jej dzieci, a także po śmierci Diany w 1997 roku. Fellowes opuścił stanowisko w lutym 1999 roku i powrócił na swoją poprzednią posadę w sektorze prywatnym. Ponownie został bankierem.

W tym samym czasie otrzymał tytuł barona. Wpisano go na listę gości urodzinowych królowej Elżbiety II. Wkrótce został lordem i wprowadzono go do Izby Lordów.



Lord Fellowes był żonaty z Lady Jane Fellowes przez 46 lat. Na ich wystawnym ślubie w 1978 roku księżna Diana była druhną. Para doczekała się trójki dzieci: Alexandra Roberta (41 lat), Eleanor Ruth (38 lat) i Laury Jane (44 lata), która jest matką chrzestną księżniczki Charlotte.

Fellowes przyjaźnił się z Harrym i Williamem

Synowie księżnej Diany utrzymywali z wujkiem dobry kontakt. Fellowes szczycił się bliską przyjaźnią z Harrym i Williamem. Uczestniczył w ślubie księcia i księżnej Walii w Opactwie Westminsterskim w 2011 roku. Wciąż utrzymywał bliskie relacje z oboma obecnie skłóconymi braćmi. Meghan i Harry gościli go również podczas uroczystości ślubnych na zamku w Windsorze w 2018 roku.

