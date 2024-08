Pieskow odleciał. Tak mówił o „geniuszu Putina”

Po wypowiedziach Dmitrija Pieskowa można spodziewać się wszystkiego. Niejednokrotnie to on nazywany jest „numerem jeden” rosyjskiej propagandy. Jeśli więc miałby mieć płacone, za wszystkie swoje „odważne stwierdzenia”, teraz zdecydowanie dostałby podwyżkę.

Kuriozum Dmitrija Pieskowa sięgnęło zenitu

W propagandowej rozmowie z „Komsomolskają Prawdą” rzecznik Kremla stwierdził m.in., że Władimir Putin znacznie przewyższa zdolnościami umysłowymi innych rosyjskich urzędników i wykazuje się specjalistyczną wiedzą na niemal wszystkie tematy. – Opowie ci wszystko o inżynierii mechanicznej i w ogóle o wszystkim. To jest wyjątkowe. Nie potrafię ci wyjaśnić, jak i skąd to się bierze, ale to fakt – mówił dziennikarzom.

Na tym oczywiście nie koniec. Nie dość, że Władimir Putin jest wszechstronnym geniuszem, to jeszcze jego geniusz dostępny jest o każdej porze dnia i nocy. – Działa z tak dużą ilością danych i informacji i działa z taką samą wydajnością zarówno wcześnie rano, jak i po północy – mówił Dmitrij Pieskow.

twitter

„Dojrzały wiek” Władimira Putina

Choć już same te wypowiedzi wydają się abstrakcyjne, to szczytu kuriozum sięgają dopiero wtedy, kiedy do tła dołoży się informację o wieku rosyjskiego satrapy. Za dwa miesiące skończy on 72 lat. Po raz pierwszy na czele państwa stanął za to niemal 25 lat temu.

Co więcej, niewykluczone, że realnie Władimir Putin jest jeszcze starszy. W mediach od dłuższego czasu pojawiają się teorie, że zaniżył on swoją metrykę o dwa lata. Oznaczałoby, że tak naprawdę ma on niemal 74 lata. Na teorie te nie ma jednak żadnych potwierdzeń.

Biorąc pod uwagę toczącą się za oceanem debatę nt. wieku zaliczającego wpadkę za wpadką 81-letniego Joe Bidena, czy nawet wieku młodszego od urzędującego prezydenta o trzy lata Donalda Trumpa, wypowiedź ta wygląda co najmniej niespodziewanie. Niewykluczone jednak, że to właśnie takie same obawy obywateli, jakie pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, ukrócić miały propagandowe słowa rzecznika.

Czytaj też:

Donald Trump pogratulował Władimirowi Putinowi. Uderzył w Joe BidenaCzytaj też:

Były prezydent Rosji zagroził uwolnionym więźniom. „Niech oglądają się za siebie”