Zełenski twarzą w twarz z Trumpem. Tak tłumaczy powód spotkania

Donald Trump w wypowiedzi dla mediów przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy stwierdził, że od kiedy wybuchł konflikt z Rosją, Zełeński wiele przeszedł, „nikt inny w historii tego nie doświadczył”, a przyjęcie go jest „dużym zaszczytem”.

– Dziękuję za to spotkanie. Minęło pięć lat, spotkaliśmy się tutaj w Nowym Jorku, we wrześniu. Teraz mamy sporo wyzwań w Ukrainie i Stanach Zjednoczonych, chcę z panem porozmawiać o tych kwestiach. Myślę, że mamy wspólny pogląd na to, że wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana, a Putin nie może zwyciężyć – mówił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że chce przedyskutować z kandydatem republikanów swój plan zwycięstwa Ukrainy, który omówił już wcześniej z wiceprezydent Kamalą Harris.

„Nie możemy nie zatrzymać Putina”

– Bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli podzielić się naszym planem, by wzmocnić Ukrainę i podjąć decyzję teraz. Oczywiście na razie nie wiemy, kto będzie po listopadzie prezydentem, ale wiemy, że nie możemy nie zatrzymać Putina. Po listopadzie będziemy musieli podejmować różne działania. Siła Stanów Zjednoczonych będzie wielka. Zdecydowaliśmy, że musimy rozmawiać z oboma kandydatami – stwierdził prezydent Ukrainy.

Były prezydent USA zaznaczył, że będzie współpracował zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, aby zakończyć wojnę. – Bardzo chcę pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć. – Zełenski i jego kraj przechodzi przez piekło, przez jakie niewiele krajów przechodzi. Myślę, że jak wygramy, sprawa wojny zostanie bardzo szybko rozwiązana. Mam dobre relacje z Putinem, a do tanga trzeba dwojga – mówił z kolei Donald Trump.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski spotkał się z aktualnie urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem.

