Czy Ukraina wejdzie do UE w ciągu dekady? Polacy już wiedzą. Jest sondaż

Badanie pokazuje, że Polacy i Polki są wyraźnie podzieleni w swoich opiniach na ten temat. Choć Ukraina uzyskała status kraju kandydującego do UE już w czerwcu 2022 roku, a w czerwcu 2024 roku rozpoczęły się formalne negocjacje akcesyjne, większość Polaków wątpi, że ten kraj będzie w stanie przystąpić do Wspólnoty w ciągu najbliższej dekady.

Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy mają swoje zdanie. Jest sondaż

Z badania przeprowadzonego w dniach 22–24 listopada 2024 roku wynika, że aż 55,9% respondentów nie wierzy, że Ukraina będzie gotowa do członkostwa w UE w ciągu dziesięciu lat. W tej grupie 30,3% zaznaczyło odpowiedź „raczej się nie zgadzam”, a 25,6% wyraziło swój sprzeciw w sposób bardziej stanowczy, wybierając opcję „zdecydowanie się nie zgadzam”.

Z drugiej strony, 30,8% badanych wyraziło opinię przeciwną, wierząc, że Ukraina ma szansę na akcesję w tym okresie. Wśród nich 9,7% wybrało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, a 21,1% – „raczej się zgadzam”. Pozostałe 13,3% respondentów nie miało zdania na ten temat.

Podziały polityczne a opinie Polaków

Wyraźne różnice w opiniach Polaków na temat akcesji Ukrainy do UE widoczne są, gdy spojrzymy na sympatie polityczne badanych.

Wśród wyborców partii tworzących koalicję rządzącą – Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy – dominują opinie pozytywne. Aż 51% sympatyków tych ugrupowań uważa, że Ukraina będzie gotowa na przystąpienie do Unii w ciągu najbliższej dekady. W tej grupie 14% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 37% – „raczej tak”. Przeciwnicy tego scenariusza stanowili mniejszość: 20% uznało, że Ukraina „raczej nie” będzie gotowa, a 18% – że „zdecydowanie nie”.

Zgoła odmienne nastroje panują wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Aż 72% z nich nie wierzy w możliwość akcesji Ukrainy do UE w ciągu dekady. Tylko 15% wyraziło zdanie pozytywne, a 13% nie miało zdania na ten temat.

Podobnie kształtuje się opinia wśród osób niezdecydowanych politycznie. 65% z nich nie wierzy w szybkie członkostwo Ukrainy w UE, podczas gdy 19% wyraża w tej kwestii optymizm.

Proces akcesyjny Ukrainy

Ukraina, jako kraj kandydujący od czerwca 2022 roku, formalnie rozpoczęła negocjacje akcesyjne w połowie 2024 roku. Droga do członkostwa jest jednak długa i pełna wyzwań.

Aby dołączyć do Unii Europejskiej, państwo kandydujące musi spełnić kryteria kopenhaskie, obejmujące stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka i ochronę mniejszości. Ponadto kraj musi dostosować swoje prawo do unijnego acquis communautaire oraz udowodnić zdolność do sprostania konkurencji na rynku wspólnotowym.

Szczególnym wyzwaniem dla Ukrainy jest odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych, walka z korupcją oraz reforma systemu sądownictwa. Według raportu Transparency International z 2023 roku Ukraina zajmowała 116. miejsce na świecie pod względem poziomu korupcji, co pokazuje skalę problemu, z którym musi się zmierzyć.

Reakcje w Unii Europejskiej

Choć wielu unijnych liderów wyraża poparcie dla akcesji Ukrainy, stanowiska są zróżnicowane. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w 2023 roku podkreślała, że Unia stoi ramię w ramię z Ukrainą i wspiera jej europejskie aspiracje. Jednakże kraje takie jak Francja czy Holandia często przypominają o konieczności dokładnego przestrzegania procedur akcesyjnych i spełnienia wszystkich wymagań, zanim jakikolwiek nowy członek zostanie przyjęty.

Co więcej, wielu obserwatorów wskazuje na potencjalne wyzwania związane z przyjęciem kraju o tak dużej populacji (ok. 41 mln mieszkańców) oraz powierzchni (ponad 603 tys. km²). Ukraina, po przystąpieniu, stałaby się jednym z największych państw członkowskich UE, co mogłoby wpłynąć na równowagę polityczną w Wspólnocie.

Czytaj też:

Daleko idące zmiany w ukraińskim wojsku. Zełenski zdecydowałCzytaj też:

Szef Ukraińskiego IPN o Karolu Nawrockim. Wskazuje na możliwy problem