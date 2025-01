Według komunikatu rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała te pociski oraz 72 drony. Nie podano jednak informacji o ewentualnych zniszczeniach czy ofiarach związanych z tymi incydentami.

ATACMS. Amerykańskie rakiety dalekiego zasięgu

ATACMS (Army Tactical Missile System) to taktyczne pociski balistyczne produkcji amerykańskiej, charakteryzujące się zasięgiem do 300 km. Są one kompatybilne z wyrzutniami HIMARS, które wcześniej zostały dostarczone Ukrainie przez Stany Zjednoczone. W listopadzie 2024 roku prezydent USA Joe Biden wyraził zgodę na użycie przez Ukrainę tych rakiet do ataków na cele znajdujące się na terytorium Rosji.

Według doniesień Ukraina po raz pierwszy użyła rakiet ATACMS do ataku na terytorium Rosji w listopadzie 2024 roku. Celem ataku był obiekt wojskowy w obwodzie briańskim.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że ukraińskie siły wystrzeliły sześć takich pocisków, z których pięć miało zostać zestrzelonych, a jeden uszkodzony. Odłamki spadły na teren techniczny obiektu wojskowego, powodując pożar, który szybko ugaszono. Nie odnotowano ofiar ani poważnych zniszczeń.

Kontrowersje wokół decyzji o użyciu ATACMS

Decyzja administracji Bidena o zezwoleniu Ukrainie na użycie rakiet ATACMS do ataków na terytorium Rosji wywołała kontrowersje. Ustępujący prezydent argumentował, że jest to odpowiedź na zaangażowanie północnokoreańskich wojsk lądowych wspierających Rosję w konflikcie. Z kolei prezydent elekt Donald Trump wyraził stanowczy sprzeciw wobec takiego wykorzystania amerykańskiego uzbrojenia przez Ukrainę.

Zdobycie wioski Nadija w obwodzie ługańskim

Tego samego dnia rosyjskie siły poinformowały o przejęciu kontroli nad wioską Nadija w obwodzie ługańskim. Według danych z 2001 roku miejscowość ta liczyła 25 mieszkańców. Chociaż sama wioska jest niewielka, jej strategiczne położenie może mieć znaczenie w kontekście trwających działań wojennych w regionie.

Do chwili obecnej strona ukraińska nie odniosła się oficjalnie do informacji podanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, zarówno w kwestii rzekomego zestrzelenia rakiet ATACMS, jak i przejęcia kontroli nad wioską Nadija. Warto zauważyć, że w kontekście trwającego konfliktu informacje przekazywane przez obie strony często są trudne do zweryfikowania i mogą służyć celom propagandowym.

