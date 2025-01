Papież Franciszek wprowadził 300 plus. Nie zważał na problemy finansowe Watykanu

Gubernatorat Państwa Watykańskiego poinformował w komunikacie, że papież Franciszek zdecydował się wesprzeć rodziny wielodzietne, oferując im pomoc finansową. Od 1 stycznia 2025 roku rodziny z trójką lub większą liczbą dzieci – pracujące w Gubernatoracie – otrzymają miesięczną premię w wysokości 300 euro.

Kwota będzie przyznawana do 18. roku życia lub do zakończenia zwykłego cyklu studiów, pod warunkiem że jest to udokumentowane świadectwem przyjęcia na studia, wydanym przez szkołę średnią lub uniwersytet, a w każdym razie nie później niż do ukończenia 24. roku życia.

Papież wydłuża urlop ojcom po narodzinach dziecka. „Osobista inicjatywa”

Ojciec Święty zdecydował także o wydłużeniu płatnego urlopu ojcom z okazji narodzin ich dziecka z trzech do pięciu dni. Decyzja będzie również dotyczyć ojców zastępczych lub ojców, którzy zdecydują się na adopcję.

Głowa Kościoła katolickiego samodzielnie podjęła decyzję w tej sprawie. Jak czytamy została ona zakomunikowana kardynałowi Fernando Vergezowi Alzadze oraz siostrze zakonnej Raffaelli Petrini – odpowiednio, przewodniczącemu i sekretarz generalnej Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, podczas audiencji generalnej, która miała miejsce 19 grudnia. Wskazano, aby decyzja została natychmiast wdrożona w życie.

Watykan. Papież Franciszek wprowadził 300 euro świadczenia dla wielodzietnych rodzin pracowników

Decyzja papieża Franciszka może budzić uznanie, ponieważ pojawiła się w momencie, gdy Watykan zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które dotyczą też Funduszu Emerytalnego. W ostatnich miesiącach duchowny zdecydował się na wprowadzenie oszczędności, ścinając o 500 euro wynagrodzenia kardynałom oraz wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej.

