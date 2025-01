Trump stawia ultimatum Putinowi. „Możemy to zrobić w łatwy lub trudny sposób”

Trump postawił w środę ultimatum Moskwie ws. wojny w Ukrainie. „Jeśli wkrótce nie dojdziemy do porozumienia, nie pozostanie mi nic innego, jak nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym” – stwierdził we wpisie na TRUTH Social.

„Zakończmy tę wojnę, która nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem! Możemy to zrobić w łatwy lub trudny sposób – a łatwy sposób jest zawsze lepszy. Nadszedł czas na »zawarcie umowy«. Nie powinno być więcej ofiar” – zaznaczył 47. przywódca Ameryki. Donald Trump zwrócił się do Władimira Putina za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej. Republikanin wskazał, że „nie chce zaszkodzić Rosji”. „Kocham naród rosyjski i zawsze miałem bardzo dobre relacje z prezydentem Putinem – i to pomimo radykalnego lewicowego HOAX-u [chodzi o fałszywie, wprowadzające w błąd informacje – przyp. red.]: Rosja, Rosja, Rosja. Nigdy nie możemy zapominać, że Rosjanie pomogli nam wygrać drugą wojnę światową, tracąc przy tym prawie 60 000 000 istnień ludzkich” – pisze Trump. W związku z tym przywódca Stanów Zjednoczonych postanowił „wyświadczyć Rosjii prezydentowi Putinowi bardzo dużą przysługę”. Wskazał przy tym, że gospodarka państwa „upada”. „Rozstrzygnijcie teraz i zatrzymajcie tę śmieszną wojnę! Będzie tylko gorzej” – ocenił. Więcej informacji za chwilę...