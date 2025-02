Nowe polecenie Putina dotyczy też Polski. Straty Rosjan wynoszą miliardy rubli

8 lutego prezydent Rosji Władimir Putin zarządził opracowanie dodatkowych środków blokujących połączenia od oszustów i naciągaczy, wykonywane „z Ukrainy i innych wrogich państw”. Wrogim państwem od 2022 roku jest także m.in. Polska.

Putin wydał nowy nakaz. Chodzi o telefony z wrogich państw

Jak informują rosyjskie media Rosyjska Rządowa Komisja ds. Działalności Legislacyjnej planuje w najbliższej przyszłości rozpatrzyć pakiet zmian w aktach prawnych i ustawach mających na celu zwalczanie oszustw internetowych. Wśród zmian ma być także blokowanie połączeń zagranicznych z określonych państw nawiązywanych w celach przestępczych.

„Rząd rosyjski wraz z FSB Rosji i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rosji opracowuje dodatkowe środki blokowania połączeń telefonicznych wykonywanych z terytorium Ukrainy i innych nieprzyjaznych obcych państw w celach przestępczych, a także inne niezbędne środki w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów obywateli rosyjskich przed działaniem przestępczym” – można przeczytać w dokumencie opublikowanym na stronie Kremla.

Termin realizacji zarządzenia upływa 1 lipca 2025 r. Pod koniec grudnia ubiegłego roku wicepremier i szef sztabu rządu Federacji Rosyjskiej Dmitrij Grigorienko poinformował, że projekt jednolitego projektu ustawy o środkach zwalczania oszustw cybernetycznych ma zostać przekazany Dumie Państwowej wiosną 2025 roku.

Jak wskazywał Władimir Putin, szybkie działania wynikają z podniesienia wyłudzania pieniędzy do „rangi polityki państwowej” Ukrainy. Rosyjskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Rostelekom informuje, że większość połączeń wykonywanych przez przestępców pochodzić ma rzekomo z centrów telefonicznych w Dniepropietrowsku. Szef korporacji Michaił Osiejewski podkreśla niezwykłą wagę sprawy, gdyż na miejscu pracują prawdziwi „profesjonaliści w swojej dziedzinie”.

Jak podaje rosyjskie RBC, w dokumencie mowa jest o zakazie korzystania z zagranicznych komunikatorów do komunikacji oficjalnej lub komunikacji z klientami. Jednocześnie pracownicy organizacji rządowych, banków itp będą mogli korzystać z rosyjskich komunikatorów wyłącznie po potwierdzeniu swojej tożsamości za pomocą rosyjskiego Jednolitego Systemu Identyfikacji i Uwierzytelniania. Inne środki objąć mają obowiązkowe oznaczanie połączeń przychodzących od organizacji, czy połączeń z numerów międzynarodowych.

Rosjanie stracili miliardy.

Rosyjskie media wskazują, że w ostatnim czasie doszło do głośnych oszustw telefonicznych. W przytoczonym w komunikacie przykładzie wskazano na sprawę z ubiegłego tygodnia, gdy doszło do wyłudzenia ponad 9 mln rubli od znanej baletnicy i choreografki z czasów ZSRR Gabrieli Komlewej. Głośną sprawą był też przypadek Larisy Doliny. Rosyjska piosenkarka miała odebrać telefon od rzekomego funkcjonariusza służb specjalnych, który namówił ją do sprzedaży pięciopokojowego mieszkania. Straciła ok. 200 mln rubli.

Według rosyjskich prokremlowskich mediów problem ma nie dotyczyć wyłącznie kwestii finansowych. W ubiegłym miesiącu jeden z rosyjskich uczniów wrzucił koktajl Mołotowa do budynku administracji moskiewskiego osiedla. Miał być rzekomo zmuszony do tego przez telefonicznego oszusta „dzwoniącego z Ukrainy”.

Jak podaje Wadim Uwarow, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacyjnego Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej w związku z oszustwami, pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku obywatele Rosji utracili łącznie 4 mld rubli.

Czytaj też:

Rosja zaatakowała tuż przy granicy z Polską. Nocny ostrzał UkrainyCzytaj też:

Ukraińska aktywistka oskarża Konfederację o przekręcenie jej słów. „Dezinformacja”