Amerykański sen wciąż możliwy dla Polaków? Już nie Chicago i Nowy Jork. „Polityka Trumpa nie powinna być przeszkodą”

Nie wygląda jednak na to, aby polityka Donalda Trumpa stanowiła przeszkodę dla nowoczesnej emigracji Polaków do USA. Od początku swojej kadencji Trump podkreślał, że jego celem jest walka z nielegalną imigracją, a nie ograniczanie możliwości dla wykwalifikowanych specjalistów i przedsiębiorców, którzy mogą przyczynić się do rozwoju amerykańskiej gospodarki.

Imigracja do Stanów Zjednoczonych od zawsze budziła emocje i nadzieje. Przez dekady USA uchodziły za kraj nieograniczonych możliwości, gdzie talent, ciężka praca i determinacja mogły prowadzić do spektakularnego sukcesu. Jednak w ostatnich latach obraz amerykańskiego snu uległ znacznym zmianom. Nie jest to już masowa emigracja „za chlebem”, lecz raczej świadomy wybór specjalistów, przedsiębiorców i inwestorów dostrzegających konkretne możliwości rozwoju w USA. Po zwycięstwie Donalda Trumpa wiele osób zastanawia się, czy „american deam” jest jeszcze osiągalny. Aby to zrozumieć, warto spojrzeć na szerszy kontekst i przeanalizować, jak zmienia się charakter emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych. Amerykański sen kiedyś i dziś Przez wiele lat emigracja Polaków do USA miała zupełnie inny charakter. Dominowały wyjazdy na wizie turystycznej w poszukiwaniu pracy w szarej strefie oraz nadzieja na legalizację pobytu. Popularnymi kierunkami były Nowy Jork i Chicago, gdzie działały (i działają do dziś) polonijne społeczności. Nasi rodacy wyjeżdżali masowo, aby dołączyć do członków swoich rodzin, tworząc polskie enklawy w Stanach Zjednoczonych. Nieco późniejszym trendem były popularne wśród studentów wyjazdy w ramach programów Work&Travel, które również często kończyły się nielegalnym pozostaniem w USA po zakończeniu legalnego pobytu. Legalizacja pobytu była często procesem długim i niepewnym – wielu rodakom brakowało motywacji, wiedzy lub środków finansowych, aby go rozpocząć. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.